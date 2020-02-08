Şehirler suya gömülecek

NASA'nın Operation IceBridge isimli programı, İtalyan ve Alman uydularının topladığı veriler incelenerek yapılan çalışmada, Antartika'nın en büyük buzullarından Thwaites'in daha hızlı erimesine neden olacak bir kara delik belirlendi. Yaklaşık 10 kilometre genişliğinde ve 300 metre derinliğinde olan deliğin, 14 milyar ton buz kütlesinin kaybıyla oluştuğu kaydedildi. Thwaites'e yönelik araştırmayı yöneten radar uzmanı Pietro Milillo, "Boşluğun büyüklüğü şaşırtıcı ve eridikçe buzulun hacminin küçülmesine neden oluyor" değerlendirmesinde bulundu. Deliğin düşünülenden daha geniş olmasının buzulun tahmin edilenden daha önce çökebileceğini gösteriyor.Birleşik Krallık büyüklüğündeki Thwaites buz tabakası, Batı Antarktika'yı koruyan bariyer işlevi görüyor. Bu buzulun tamamen erimesi durumunda deniz seviyeleri yaklaşık 63 santim yükselecek. Bu yükselme dünya genelinde büyük sahil şehirlerinin su altında kalmasına neden olacak. ABD ve Birleşik Krallık'ın 38 milyon sterlin ayırdığı Uluslararası Thwaites Buzulu Birliği, buzulun neden bu kadar çabuk değiştiğini araştırıyor. Robotların kullanıldığı programda alıcılarla donatılmış onlarca foktan da yararlanılıyor. Araçlar devasa buzul ve etrafındaki suya dair veri topluyor. DIŞ HABERLER

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