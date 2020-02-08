Korona virüs tedavisi bulundu mu? Çin'de ortaya çıkan corona virüsünde son durum ne?

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve kontrol edilemeden bir anda dünyaya yayılan coronavirüs salgını hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor. Dünyanın dört bir yanında flaş gelişmeler yaşanırken, ülkeler de bu salgının kendi ana karaları içerisinde görülmemesi için en üst düzeyde önlemler alıyor. Bilindiği gibi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilan edilmişti. Yeni tip corona virüsü son durum yakından takip edilirken, Çin'de gece yarısı ölü ve vaka sayısı güncellendi. Bu salgını dünyaya ilk kez duyuran Doktor Li bilmecesi çözüldü ve kendisinden acı haber geldi. Kritik bir tarih duyuruldu ve bu '15 Mart' olarak açıklandı.

YENİ TİP CORONAVİRÜS KORKUTAN RAKAM: 50 MİLYON KİŞİ! SON DURUM NE?

Uluslararası ajansların duyurduğu son dakika haberine göre, koronavirüs tedavisi için SARS ve MERS deneyi yapılacak! Salgının bir türlü önlenemediği Çin'de sokaklarda korku hakim olurken, 50 milyon kişinin dış dünaya kapalı yaşadığı ifade ediliyor. Peki, corona virüs belirtileri neler, nasıl bulaşır ve tedavisi bulundu mu?

İşte, son durum;