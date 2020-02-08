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‘Türk - ilişkileri düzelme yolunda

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Giriş Tarihi: 8.2.2020 ABONE OL
‘Türk - Yunan ilişkileri düzelme yolunda
Yunanıstan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunan devlet TV kanalı ERT'de yaptığı açıklamalarında Türk/Yunan ilişkilerinin düzelme yoluna girdiğini gösteren işaretlerin bulunduğunu söyledi. Bu çerçevede "yakından tanıdığı bir dostu" olarak tanımladığı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Antalya Formu'na davetine sıcak baktığını belirten Dendias, iki ülke arasında Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) alınmasını öngören askeri düzeyde 17 ya da 21 Şubat tarihlerinde yapılacak görüşmelere de atıfta bulundu.
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‘Türk - Yunan ilişkileri düzelme yolunda
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