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'ndan açıklaması: "Virüs o kadar korkunç değil"

ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Her gün bir yenisi eklenen haberlerde ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosu Wuhan kentinden ortaya çıkan corona virüs ile ilgili "Yarasa, Çin mutfağında ve sofralarında kesinlikle yer almıyor" derken aynı zamanda virüsün doğadan kaynaklandığını ve panik ile rivayetlerin virüsten daha korkunç olduğunu da sözlerine ekledi. Koronavirüsten ölenlerin sayısı 812'ye yükselirken gelen son dakika haberleri de yoğun olarak araştırılıyor. İşte 'ndan merak edilen o açıklamalar!

Giriş Tarihi: 9.2.2020 21:45 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 21:55 ABONE OL
Çin İstanbul Başkonsolosu'ndan son dakika koronavirüs açıklaması: Virüs o kadar korkunç değil

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Bu virüs sebebiyle ölenlerin sayısı 812'ye yükselirken her gün yeni gelen bilgiler doğrultusunda vatandaşlar konu ile alakalı bilgiler öğrenmek istiyorlar. ile ilgili en son yapılan açıklamalardan bir tanesi de Çin tarafından yapılan açıklama oldu. Virüsün o kadar da korkunç olmadığını belirtirken, yarasanın da Çin mutfağında yer almadığı belirtti. Hastalar taburcu edilirken asıl dikkat edilmesi gereken noktaların ise farklı olduğunu sözlerine ekledi.

İşte son dakika koronavirüs açıklamaları!

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Çin İstanbul Başkonsolosu'ndan son dakika koronavirüs açıklaması: "Virüs o kadar korkunç değil"
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