Çin İstanbul Başkonsolosu'ndan son dakika koronavirüs açıklaması: "Virüs o kadar korkunç değil"

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu virüs sebebiyle ölenlerin sayısı 812'ye yükselirken her gün yeni gelen bilgiler doğrultusunda vatandaşlar konu ile alakalı bilgiler öğrenmek istiyorlar. Koronavirüs ile ilgili en son yapılan açıklamalardan bir tanesi de Çin İstanbul Başkonsolosu tarafından yapılan açıklama oldu. Virüsün o kadar da korkunç olmadığını belirtirken, yarasanın da Çin mutfağında yer almadığı belirtti. Hastalar taburcu edilirken asıl dikkat edilmesi gereken noktaların ise farklı olduğunu sözlerine ekledi.

İşte son dakika koronavirüs açıklamaları!