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virüsü hakkında korkutan son dakika açıklaması: " 10 kat daha fazla..."

İlk olarak Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan virüsü hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde başlayan salgın, kontrol edilemeden bir anda yayılmıştı. Onlarca ülke vatandaşlarını Çin'den tahliye etmiş ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip Corona virüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti. Coronavirüsü son durum merak edilirken, ölü sayısı 812'ye yükseldi. 188 bin kişi ise müşahade altında tutuluyor. Ajansların duyurduğuna göre, salgının pangolin hayvanından bulaşmış olabileceği belirtildi! Öte yandan, önde gelen İngiliz bilim insanlarından koronavirüsü hakkında korkutan bir son dakika açıklaması yapıldı. Peki, yeni tip salgını belirtileri neler, nasıl bulaşır ve korunma yolları neler? Coronavirüsü tedavisi, belirtileri gibi birçok merak edilen başlık haberimizde.

Giriş Tarihi: 9.2.2020 13:50 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 13:51 ABONE OL
Corona virüsü hakkında korkutan son dakika açıklaması: Koronavirüs 10 kat daha fazla...

Çin'in Wuhan kentinde görülen ve kontrol edilemeden dünyanın çeşitli yerlerine yayılan coronavirüs salgını hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor. Ülkeleri teyakkuza geçiren salgın hakkında uyarılar yapılırken önlemler de en üst düzeye yükseltiliyor. Bilindiği gibi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan edilmişti. Yeni tip virüsü son durum ise oldukça ürkütücü... Ölü sayısı 812'ye yükseldi. Virüsten etkilenenlerin sayısı 6 bin 188'inin durumu ciddi olmak üzere 37 bin 198'e çıktı. Gözlem altında tutulanlar ise 188 bin kişiyi buldu.

SALGININ KAYNAĞI PANGOLİN Mİ?

Bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Ancak Güney Çin Tarım Üniversitesi'nden bilim insanları, ölümcül salgının yayılmasına pangolinlerin (pullu karıncayiyen) sebep vermiş olabileceğini belirtti.

YENİ TİP CORONA VİRÜSÜ İÇİN KORKUTAN AÇIKLAMA! SON DURUM NE?

Uluslararası ajansların duyurduğu son dakika haberine göre, hakkında önde gelen İngiliz bilim insanlarından birisi olan Profesör John Edmunds tarafından korkutan bir açıklama yapıldı! Peki, corona virüs belirtileri neler, nasıl bulaşıyor ve tedavisi bulundu mu?

İşte, son durum;

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Corona virüsü hakkında korkutan son dakika açıklaması: "Koronavirüs 10 kat daha fazla..."
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