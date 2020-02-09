İdlib'de ele geçirdikleri bölgelerde mezar taşlarını kırıp tahrip eden Esad rejimi askerlerinin başka bir skandalı daha ortaya çıktı.

Rejim askerleri mezardan çıkarttıkları ve rejim muhalifi bir kişiye ait olduğu sanılan kafatasıyla video çekip yayınladı.

Ortaya çıkan görüntülerde 2 rejim askerinin kafatasıyla dalga geçip güldükleri görülüyor.

MEZARLIKLARA SALDIRDILAR

Suriye'de Esad rejimi ve destekçileri, İdlib'de ele geçirdikleri bölgelerde mezar taşlarını tahrip etmeye başladı. Esad rejimi askerleri girdikleri camide de Esad sloganları atarak camiyi tahrip etti.

Esad rejimi askerleri mezardan kafatası çıkartıp video çekti | Video