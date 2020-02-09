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askerleri mezardan kafatası çıkartıp video çekti

'de ele geçirdikleri bölgelerde savaş suçu işlemeye devam eden Beşar askerleri, bir mezardan çıkardıkları kafatasıyla eğlendi, o anları da kayda aldı. Rejim güçleri ele geçirdikleri bölgelerde mezar taşlarını da tahrip etmeye başladı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 9.2.2020 15:46 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 16:08 ABONE OL
Esad rejimi askerleri mezardan kafatası çıkartıp video çekti

İdlib'de ele geçirdikleri bölgelerde mezar taşlarını kırıp tahrip eden Esad rejimi askerlerinin başka bir skandalı daha ortaya çıktı.

Rejim askerleri mezardan çıkarttıkları ve rejim muhalifi bir kişiye ait olduğu sanılan kafatasıyla video çekip yayınladı.

Ortaya çıkan görüntülerde 2 rejim askerinin kafatasıyla dalga geçip güldükleri görülüyor.

MEZARLIKLARA SALDIRDILAR

Suriye'de Esad rejimi ve destekçileri, İdlib'de ele geçirdikleri bölgelerde mezar taşlarını tahrip etmeye başladı. Esad rejimi askerleri girdikleri camide de Esad sloganları atarak camiyi tahrip etti.

Esad rejimi askerleri mezardan kafatası çıkartıp video çekti | Video

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Esad rejimi askerleri mezardan kafatası çıkartıp video çekti
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