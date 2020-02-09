Kirk Douglas’a özel uğurlama

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Hollywood yıldızı Kirk Douglas, özel bir cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. 103 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçı için Los Angeles'taki Westwood Village Memorial Park Mezarlığı'nda bir tören düzenlendi. Törende, ikinci eşi Anne Buydens ve oğulları Joel, Peter ve Michael Dougles hazır bulundu. Aile dostlarının yer aldığı isimler arasında yönetmen Steven Spielberg da hazır bulundu. Torunlarının da yer aldığı aile bireyleri, taziyeleri kabul etti. Öte yandan sanatçının sevenleri Hollywood Bulvarı'nda yer alan sanatçının yıldızını çiçeklerle süsledi. Oscar ödüllü en yaşlı oyuncu unvanına sahip Kirk Douglas 80'dan fazla filmde rol aldı. DIŞ HABERLER