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haberi: Nişanlısının hayatını mahvetti! Her şey çamaşır makinesini tamir etmeye gitmesi ile başladı...

İngiltere'de yaşanan olay, bir süredir ülke gündeminin de en çok konuşulan haberleri arasında öne çıkıyor. 26 yaşındaki Barmaid Sarah Rudkin'in nişanlısı tarafından ihanete uğramasını konu edinen haber, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Sarah ve Liston Dove'un mutlu bir beraberlikleri vardı. Evlilik hazırlıkları içerisinde olan çiftin bu hayalleri, nişanlısının korkunç ihaneti ile sona erdi. 26 yaşındaki kadın hayatının kâbusunu yaşarken, aldatılma hikayesini öğrenince de hayatı bütünüyle alt üst oldu. İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 9.2.2020 11:04 ABONE OL
Son dakika haberi: Nişanlısının hayatını mahvetti! Her şey çamaşır makinesini tamir etmeye gitmesi ile başladı...

İngiltere'de yaşanan ve ülke gündeminde geniş yankı uyandıran olay, sosyal medyada da en çok paylaşılan haberleri arasında dikkat çekiyor. Zira, her satırı skandal olayın detayları da mide bulandırıyor. 26 yaşındaki Barmaid Sarah Rudkin ve Liston Dove çiftinin mutlu bir beraberlikleri vardı. Lisede birbirlerinin çocukluk aşkı olan çift, irtibatlarının kopmasının ardından uzun bir süre görüşemedi. 2014 yılında bir restoranda karşılaşan Sarah ve Liston arasındaki çocukluk aşkı yeniden alevlendi. Bu andan itibaren mutlu bir beraberlik yaşamaya başlayan Sarah ve Liston, nişanlandılar ve evlilik hazırlıklarına başladılar.

HAYALLERİNİ ALT ÜST ETTİ

Sarah, nişanlısı Liston Dove'un tuhaf hareketlerinden şüphelendi. Öyle ki, genç adam nişanlısına soğuk davranıyor ve sürekli bir şeylerden çekiniyordu. Korkunç gerçeği Sarah'a anlatan Liston, nişanlısının hayatını bütünüyle alt üst ettiğinden habersizdi.

İşte, son dakika haberinin tamamı;

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Son dakika haberi: Nişanlısının hayatını mahvetti! Her şey çamaşır makinesini tamir etmeye gitmesi ile başladı...
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