Son dakika haberi: Nişanlısının hayatını mahvetti! Her şey çamaşır makinesini tamir etmeye gitmesi ile başladı...

İngiltere'de yaşanan ve ülke gündeminde geniş yankı uyandıran olay, sosyal medyada da en çok paylaşılan son dakika haberleri arasında dikkat çekiyor. Zira, her satırı skandal olayın detayları da mide bulandırıyor. 26 yaşındaki Barmaid Sarah Rudkin ve Liston Dove çiftinin mutlu bir beraberlikleri vardı. Lisede birbirlerinin çocukluk aşkı olan çift, irtibatlarının kopmasının ardından uzun bir süre görüşemedi. 2014 yılında bir restoranda karşılaşan Sarah ve Liston arasındaki çocukluk aşkı yeniden alevlendi. Bu andan itibaren mutlu bir beraberlik yaşamaya başlayan Sarah ve Liston, nişanlandılar ve evlilik hazırlıklarına başladılar.

HAYALLERİNİ ALT ÜST ETTİ

Sarah, nişanlısı Liston Dove'un tuhaf hareketlerinden şüphelendi. Öyle ki, genç adam nişanlısına soğuk davranıyor ve sürekli bir şeylerden çekiniyordu. Korkunç gerçeği Sarah'a anlatan Liston, nişanlısının hayatını bütünüyle alt üst ettiğinden habersizdi.

İşte, son dakika haberinin tamamı;