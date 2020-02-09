Tayland’da silahlı saldırı 20 ölü

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Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ın batısındaki Kançanaburi eyaletine bağlı Muang bölgesinde Jakrapanth Thomma adlı askerin, silahıyla aralarında kışladaki komutanı ile bazı askerler ve kışla dışındaki sivillerin olduğu en az 20 kişiyi öldürdüğü, 31 kişiyi yaraladığı bildirildi. Önce kışlada katliam yapan asker, sonra bir alışveriş merkezinde insanları rehin aldı. Eylemini Facebook'tan canlı yayınlayan asker, silahlı bir fotoğrafını, "Yorgunum" notuyla paylaştı. Erin bağlı olduğu 2. Bölge Ordusu Komutanı Tuğgeneral Thanya Kriatisarn, polis ve askeri birliklerin halen firari askeri aradığını bildirdi.