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’de faciası: anne ve 6 çocuğu öldü

DIŞ HABERLER Dünya
Giriş Tarihi: 10.2.2020 ABONE OL
ABD’de yangın faciası: anne ve 6 çocuğu öldü
Abd'nin Mississippi eyaletinde bir evde çıkan yangında bir anne ve 6 çocuğu hayatını kaybetti. Clinton'da meydana gelen yangın faciası gece saatlerinde yaşandı. Alevler içinde kalan ailesini evden çıkarmaya çalışan baba ise yaralı olarak kurtuldu. Clinton İtfaiye şefi, yaptığı açıklamada olay yerine geldiklerinde evin neredeyse tamamen yandığını ve yangını söndürmenin 40 dakika sürdüğünü ifade etti. Ölenlerin yaşlarının 1 ila 33 arasında değiştiği ve yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.
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