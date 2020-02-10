Mustafa Akıncı’dan yine skandal sözler

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KKTCCumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiliz The Guardian gazetesine verdiği skandal demeç sonrası Türkiye ve KKTC'den gelen sert tepkilere ilişkin yaptığı açıklamada, sözlerinin arkasında olduğunu söyledi. Akıncı, Kıbrıs'ın kuzeyinin "Kırım tarzı ilhak ihtimali" sorusunu "korkunç" ifadesiyle cevaplamıştı. Suriye'deki Fransız mandasına bağlı Hatay Cumhuriyeti'nin 1939'da referandumla Türkiye'ye bağlanmasını kabul eden Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'e atıfta bulunan Akıncı, "İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım" ifadesini kullanmıştı.Tepkiler üzerine yaptığı açıklamada da "Kıbrıs Türk halkı, çok büyük bir oranda Rum tarafına azınlık olmayı ya da Türkiye'ye sürekli bağımlılık ilişkisi içinde yaşamayı istemiyor" ifadesini kullanan Akıncı, şunları kaydetti: 'Kıbrıs Türk'tür Türk Kalacaktır' siyaseti, 1950'lerin sloganıdır. Gerçek durumla ilişkisi yoktur. Kıbrıs'ta yaşayan farklı toplumlar vardır ve barış içinde yaşayacakları federal bir düzen arayışı sürmektedir.