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Almanya Esad'ın saldırılarını kınadı!

Bakanlığı, Esed rejiminin ’deki saldırılarını kınadı. Almanya Sözcüsü Rainer Breul, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, İdlib’deki gerilimin artmasından büyük endişe duyduklarını belirtti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 10.2.2020 15:46 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 15:51 ABONE OL
Almanya Esad'ın saldırılarını kınadı!

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Esed rejiminin İdlib'deki saldırılarını kınadı. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, İdlib'deki gerilimin artmasından büyük endişe duyduklarını belirtti.

ATEŞKESE UYULMASINI TALEP ETTİKLERİNİ KAYDETTİ

"İdlib'de rejimin saldırılarını sert bir şekilde kınıyoruz." diyen Breul, burada bir an önce ateşkese uyulmasını talep ettiklerini kaydetti.

Tüm taraflardan bölgedeki gerilimi düşürmesini istediklerini ifade eden Breul, "Bu bağlamda Türkiye ile Rusya arasında yapılan ve yapılacak görüşmelerden memnuniyet duyuyoruz. Önceliğin insani felaketin önlenmesi olması lazım. Burada Esed rejimi ve Rusya özel bir sorumluluk taşıyor." şeklinde konuştu.

"Almanya ve Avrupa Birliği (AB) İdlib'deki gerilimin azalması için ne gibi çabalar gösteriyor." şeklindeki soru üzerine Breul, Almanya'nın İdlib'deki çatışmalarda yer almadığını ancak insani yardım konusunda faaliyet gösterdiğini belirterek, "Biz, herhangi temasımızın olmadığı Esed rejimi dışındakilerle görüşmeler yapıyoruz. Burada rejimi destekleyen Rusya ile görüşüyoruz. Elbette Türk tarafıyla da görüşmeler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Breul, bölgedeki insanların zor durumda olduklarını ve gerilimin artmasının iyi bir şey olmadığını sözlerine ekledi.

Son dakika... Rejim saldırısı nedeniyle İdlib'den sınırımıza gelen göçmenlerin sayısı 830 bin oldu!

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