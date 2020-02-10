AVM’de katliam

Tayland'da 26 kişiyi öldüren, 57 kişiyi de yaralayan asker öldürüldü. Kançanaburi eyaletindeki Surathampithak Kışlası'nda görev yapan Jakrapanth Thomma adlı asker, üsteki silah deposundan aldığı silahla komutanına saldırdı. İki askeri de öldürerek askeri araçla olay yerinden kaçan saldırgan, bir alışveriş merkezinde etrafa rastgele ateş açıp saklandı.

Tayland'da alışveriş merkezinde katliam yapan asker öldürüldü | Video

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Olay yerine gelen güvenlik güçleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, alışveriş merkezinde rehin kalan insanları güvenli bir şekilde tahliye ederken ambulanslar da yaralıları hastaneye taşıdı. Yerel basında yer alan haberlerde, 17 saat boyunca alışveriş merkezinde saklanan saldırganın güvenlik güçleri tarafından bodrumda vurularak öldürüldüğü kaydedildi. Saldırısını internetten canlı yayınlayan Thomma, sosyal medya hesabı Facebook'tan da silahıyla birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Basında yer alan iddialara göre, saldırganı ikna etmesi için olay yerine annesinin götürüldüğü ancak bu planın işe yaramadığı belirtildi. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Tayland'da çok sayıda insanın hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle taziye masajı yayımladı.