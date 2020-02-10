Corona virüsü hakkında son dakika açıklaması geldi! İngiliz uzmandan dikkat çeken uyarılar...

Çin'in Wuhan kentinde görülen ve kontrol edilemeden dünyanın çeşitli yerlerine yayılan coronavirüs salgını hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor. Ülkeleri teyakkuza geçiren salgın hakkında uyarılar yapılırken önlemler de en üst düzeye yükseltiliyor. Bilindiği gibi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan edilmişti. Yeni tip corona virüsü son durum ise oldukça ürkütücü... Ölü sayısı 812'ye yükseldi. Virüsten etkilenenlerin sayısı 6 bin 188'inin durumu ciddi olmak üzere 37 bin 198'e çıktı. Gözlem altında tutulanlar ise 188 bin kişiyi buldu.

SALGININ KAYNAĞI PANGOLİN Mİ?

Bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Ancak Güney Çin Tarım Üniversitesi'nden bilim insanları, ölümcül salgının yayılmasına pangolinlerin (pullu karıncayiyen) sebep vermiş olabileceğini belirtti.

YENİ TİP CORONA VİRÜSÜ İÇİN KORKUTAN AÇIKLAMA! SON DURUM NE?

Uluslararası ajansların duyurduğu son dakika haberine göre, koronavirüs hakkında önde gelen İngiliz bilim insanlarından birisi olan Profesör John Edmunds tarafından korkutan bir açıklama yapıldı! Peki, corona virüs belirtileri neler, nasıl bulaşıyor ve tedavisi bulundu mu?

İşte, son durum;