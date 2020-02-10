Koronavirüs salgınında 89 kişi daha öldü

SARS'I

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkisini giderek artıran ve yeni ismi "yeni koronavirüs zatürresi" (NCP) olarak duyurulan salgın nedeniyle yaşanan can kaybı 813'e ulaşırken, virüsten etkilenenlerin sayısı 6 bin 188'inin durumu ciddi olmak üzere 37 bin 559'a çıktı. Son 24 saatte 89 kişinin NCP nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, 2 bin 656 yeni vaka tespit edildi. Diğer yandan virüs bulaştığı durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 28 bin 942'ye çıkarken, koronavirüs taşıyan kişilerle temasa geçtikleri gerekçesiyle müşahade altına alınanların sayısı 188 bin 183'e yükseldi. Hastalıktan tamamen iyileşen kişi sayısı ise 2 bin 729 kişi oldu. Virüsün görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumlarından derlenen bilgilere göre, koronavirüs Çin dışında 24 ülkeye ve Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'na yayıldı. Can kayıplarının 811'i Çin ana karasında, biri Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ve biri de Filipinler'de yaşandı.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), salgınının çıktığı Çin'e sağlık ekibi gönderileceğini duyurdu. Sağlık ekibi liderinin bugün ya da salı yola çıkacağı, üyelerin ise ülkeye daha sonra gideceği belirtildi. ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) sağlık uzmanlarının Çin'e gidecek ekip içinde bulunabileceği vurgulandı. Dünya çapında 37 bin 559 kişiyi etkileyen koronavirüsten ölümler 2003'teki SARS salgını ölümlerini geçti. SARS ölümleri 774 olarak kaydedilmişti. Bu arada Kanada'daki Alberta Üniversitesi'nden bilim insanları koronavirüsü gibi virüsleri 5 dakika gibi kısa sürede yok eden tuz maskesi geliştirdi. Maske, öksürme, hapşırma, konuşma ve nefes alma eylemleri sırasında ağızdan çıkan partikülleri engelliyor.