Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Sapanca’da ormanlık alanda ceset bulundu

Sapanca’da ormanlık alanda ceset bulundu

’nın Sapanca ilçesinde, ormanlık alanda kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 10.2.2020 15:50 ABONE OL

Sapanca Uzunkum Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinde öğle saatlerinde, köpeğini eğiten bir avcı, yol kenarındaki çukur alanda cesedi gördü. Avcının haber vermesi üzerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Polis incelemede bulunurken, kimliği belirlenemeyen 35 ile 45 yaşları arasındaki erkek cesedinin üzerindeki kıyafetlerde az miktarda para ve altın bulundu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından ölen kişinin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Kimliği belirsiz kişinin nasıl öldüğü yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sapanca’da ormanlık alanda ceset bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN