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Haberi: nedeniyle insanları ölüme terk ediyorlar! ’dan korkunç görüntüler

İlk olarak 12 Aralık’ta Çin’in kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde dünyaya yayılan ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Can kayıplarının korkutucu boyuta ulaştığı salgında ölü sayısı gittikçe artarken, salgının yayılmasının önüne geçilemiyor. Bilindiği üzere onlarca ülke vatandaşlarını Çin'den tahliye etmiş ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip Corona virüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti. Şuana kadar 40 binden fazla insana bulaşan ve 900’ün üzerinde insanın ölümüne neden olan Corona virüsü ile ilgili sosyal medyada paylaşılan o görüntüler kan dondurdu. 43 bin kez izlenen bu görüntülerde, yetkililerin yaptıkları büyük tepki topladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 10.2.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 09:34 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Corona virüsü nedeniyle insanları ölüme terk ediyorlar! Wuhan’dan korkunç görüntüler

Corona virüsünün sıfır noktası olan 'dan korkunç görüntüleri gelmeye devam ediyor. 12 Aralık tarihinde ilk kez Çin'in Wuhan kentinde görülen ve kısa süre içerisinde tüm Çin'i etkisi altına almayı başaran virüs, şuana kadar 40 binin üzerinde kişide görülürken, 900'ün üzerinde insanın ise ölmesine neden oldu. Bilindiği üzere onlarca ülke vatandaşlarını Çin'den tahliye etmiş ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip Corona virüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti. Ölü sayısının her gün arttığı ile ilgili, salgının sıfır noktası olan Wuhan'dan gelen o görüntüler ise adeta kan dondurdu. Paylaşıldığı andan itibaren 43 bin kez izlenen bu görüntülerde, yetkililerin yaptıkları sosyal medyada büyük tepki topladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

WUHAN'DAN KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER! İNSANLARI ÖLÜME TERK EDİYORLAR

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 910'a ulaşırken, virüs ortaya çıktığından beri en ölümcül gün yaşandı. Bir günde 97 kişi hayatını kaybederken, dünya çapında vaka sayısı da korkutucu boyutlara ulaştı.

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Son Dakika Haberi: Corona virüsü nedeniyle insanları ölüme terk ediyorlar! Wuhan’dan korkunç görüntüler
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