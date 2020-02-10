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Türk ve Rus heyetleri için yeniden bir araya geliyor

Türk ve Rus heyetleri, 'deki duruma ilişkin geçen hafta sonu yaptıkları görüşmeden sonra bugün bir kez daha görüşecek. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, heyetler bugün öğle saatlerinde Ankara'da yeniden toplanacak.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 10.2.2020 10:27 ABONE OL
Türk ve Rus heyetleri İdlib için yeniden bir araya geliyor

Türk ve Rus heyetleri, İdlib'deki duruma ilişkin geçen hafta sonu yaptıkları görüşmeden sonra bugün bir kez daha görüşecek. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, heyetler bugün öğle saatlerinde Ankara'da yeniden toplanacak.

YENİDEN BİR ARAYA GELİYORLAR

Görüşmede, geçen hafta sonunda olduğu gibi Türk tarafından Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Başkanlığından bir heyetin yer alması öngörülüyor.

Rusya tarafından ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev başkanlığında, Rusya askeri ve istihbarat temsilcilerinden oluşan heyetin görüşmeye katılması bekleniyor.

Son dakika: Dışişleri’nden Rus heyetle görüşmeyle ilgili açıklama!

Cumartesi günü iki tur halinde yapılan 3 saatlik görüşmelerden sonra sahada bir an önce sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde durulduğu bildirilmişti. Heyetler, görüşmelere devam edilmesini kararlaştırmıştı.

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Türk ve Rus heyetleri İdlib için yeniden bir araya geliyor
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