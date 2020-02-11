ABD'nin sözde barış planı BM binası önünde protesto edildi

Gösteriyi organize eden New Jersey Filistin Amerikan Toplumu Merkezinden ABD Filistin Konseyi üyesi Diyap Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trump'ın sözde barış planına tepkilerini duyurmak için bir araya geldiklerini belirtti.

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Mustafa, "Bize göre bu sözde barış anlaşması Filistinlilerin hakkını yok sayan bir plandır. Bugün burada uluslararası topluma, Filistinlerle dayanışma göstermeleri, Filistin halkının haklarına ve uluslararası hukuka saygı göstermeleri için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Siyonizm karşıtı Yahudilerin kurduğu Neturei Karta International üyelerinin de destek verdiği gösteride protestocular, "Filistin'e özgürlük", "İsrail işgaline son" şeklinde sloganlar attı.