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ABD'nin sözde barış planı binası önünde edildi

ABD Başkanı ’ın sözde Orta Doğu barış planını etmek isteyen bir grup, Birleşmiş Milletler () merkezi önünde gösteri düzenledi. Devlet Başkanı ’ın, Trump yönetiminin sözde barış planına karşı çıkmak için BM Güvenlik Konseyine hitap ettiği saatlerde toplanan Filistin yanlısı grup, BM binasının önünde gösteri yaptı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 11.2.2020 19:30 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 19:35 ABONE OL
ABD'nin sözde barış planı BM binası önünde protesto edildi

Gösteriyi organize eden New Jersey Filistin Amerikan Toplumu Merkezinden ABD Filistin Konseyi üyesi Diyap Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trump'ın sözde barış planına tepkilerini duyurmak için bir araya geldiklerini belirtti.

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Mustafa, "Bize göre bu sözde barış anlaşması Filistinlilerin hakkını yok sayan bir plandır. Bugün burada uluslararası topluma, Filistinlerle dayanışma göstermeleri, Filistin halkının haklarına ve uluslararası hukuka saygı göstermeleri için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Siyonizm karşıtı Yahudilerin kurduğu Neturei Karta International üyelerinin de destek verdiği gösteride protestocular, "Filistin'e özgürlük", "İsrail işgaline son" şeklinde sloganlar attı.

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ABD'nin sözde barış planı BM binası önünde protesto edildi
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