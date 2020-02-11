Angela Merkel’in halefi istifasını açıkladı

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Almanya'daiktidar partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, parti liderliğinden istifa ettiğini açıkladı. Karrenbauer, gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde başbakan adayı da olmayacak. Karrenbauer, Aralık 2018'de Başbakan Angela Merkel'in yerine CDU lideri seçilmişti ve başbakanlığın en önemli adayı olarak gösteriliyordu. CDU'nun geçen hafta ülkenin doğusundaki Thüringen eyaletinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'yle birlikte hareket etmesi tepki çekmişti.