Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Angela Merkel’in halefi istifasını açıkladı

’in halefi istifasını açıkladı

Giriş Tarihi: 11.2.2020 ABONE OL
Angela Merkel’in halefi istifasını açıkladı
Almanya'da iktidar partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, parti liderliğinden istifa ettiğini açıkladı. Karrenbauer, gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde başbakan adayı da olmayacak. Karrenbauer, Aralık 2018'de Başbakan Angela Merkel'in yerine CDU lideri seçilmişti ve başbakanlığın en önemli adayı olarak gösteriliyordu. CDU'nun geçen hafta ülkenin doğusundaki Thüringen eyaletinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'yle birlikte hareket etmesi tepki çekmişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Angela Merkel’in halefi istifasını açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN