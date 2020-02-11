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Bakan , Tiran'da vatandaşlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt , 'un başkenti Tiran'da yaşayan vatandaşlarıyla bir araya geldi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 11.2.2020 22:07 ABONE OL
Bakan Çavuşoğlu, Tiran'da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Arnavutluk'ta yaşayan Türk vatandaşlarla görüşme gerçekleştirdi. Toplantıya katılanlara şükranlarını sunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Sayın Büyükelçimiz Yörük'ün söylediği gibi geçen gelişimizde burada Türkiye-Arnavutluk İş Adamları Derneği'nin yönetimi ve üyeleri ile beraber Türk ve Arnavutluk'tan iş adamlarıyla bir araya geldik. Dertlerini dinledik ve ertesi gün görüşmelerimizde firmalarımızın taleplerini varsa sorunlarını muhataplarımıza ilettik" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Bu sefer daha kapsamlı bir toplantı yapalım dedik. Yani burada yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelelim dedik. Firmalarımızın bazı sorunlarının olduğunu biliyoruz. Yarın zaten temaslarımızda bunları dile getireceğiz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Çavuşoğlu, Tiran'da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi
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