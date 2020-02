‘Buzdağının yalnızca ucu olabilir’

Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgını, bilim insanları tarafından incelenmeye devam ediliyor. Yapılan araştırmalarda en çok yoğunlaşılan konu ise hastalığın yayılma biçimleri. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından araştırmalar için Çin'e uluslararası uzman ekip gönderilmesi üzerine ise, örgütün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından Twitter üzerinden endişeleri artırır nitelikte bir açıklama yapıldı. Ghebreyesus, virüsün yayılma yöntemleri üzerine yaptığı açıklamada "Koronavirüsün Çin'e seyahat geçmişi olmayan insanlardan yayıldığıyla ilgili endişe verici örnekler mevcut. Az sayıda vakanın tespit edilmesi, diğer ülkelerde daha büyük çapta yayılmaların habercisi olabilir. Kısacası, buzdağının yalnızca ucunu görüyor olabiliriz" ifadelerini kullandı. Ghebreyesus, an itibariyle yavaş görünen virüsün diğer ülkelerdeki yayılma hızının artabileceği uyarısında da bulundu.Tüm dünyada panik yaratan koronavirüsü salgınının boyutları her geçen gün büyüyor. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 909'a yükseldi. Çin'de yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüsün kuluçka döneminin 24 gün sürebileceğini göstermesi şoke etti. Ülke genelinde 97 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle NCP salgını nedeniyle 24 saatte en yüksek can kaybı yaşandı.Japonya'nın Yokohama Limanı'nda karantinaya alınan "Diamond Princess" isimli yolcu gemisinde 66 kişiye daha virüs teşhisi konuldu. Böylece 3 bin 700 kişinin bulunduğu yolcu gemisinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 136'ya çıktı.

BUGÜN NELER OLDU