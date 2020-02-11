Dünyanın en büyük 2. altın kasası görüntülendi!

Altın binlerce yıldır insanoğlu tarafından en değerli maden olarak görülüyor. Zenginlik ve ihtişam sembolü olan bu maden hala cazibesini koruyor. Dünyanın ikinci en büyük altın kasası İngiltere Merkez Bankası'na ait. Burada bazıları başka ülkelere ait olan 5 bin tondan fazla altın bulunuyor. Değeri ise 190 milyar sterlinin üzerinde. BBC özel izinle İngiltere Merkez Bankası'nın altın kasasına girdi. Peki içerisi nasıl mı görüntülendi? İşte o görüntüler ve haberin detayları!
Giriş Tarihi: 11.2.2020 07:42Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 07:43ABONE OL
Dünyanın ikinci en büyük altın kasası kapılarını açarsa ne olur? İşte cevabı! Güvenlik önlemlerinin çok fazla olduğu İngiltere Merkez Bankası, özel izinle kapılarını açtı.