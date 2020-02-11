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'da kaybolan enkazı 8 ay sonra bulundu

'nın doğusundaki eyaletinde yaklaşık 8 ay önce kaybolan enkazına ulaşıldı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 11.2.2020 07:33 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 07:34 ABONE OL
Endonezya'da kaybolan askeri helikopterin enkazı 8 ay sonra bulundu

Kompas gazetesinin haberine göre, Papua'daki askeri yetkililer, 28 Haziran'da irtibatın kesildiği ve içinde 12 kişinin bulunduğu Rus yapımı MI-17 tipi askeri helikopterin enkazına Oksop bölgesinde ulaşıldığını belirtti.

Yetkililer, 60 kişilik askeri personel ile kazada hayatını kaybedenlerin tahliyesi için çalışmalara başlanacağını kaydetti.

Eyaletteki Oksibil bölgesinden Sentaniye giderken irtibatın kaybedilmesiyle düştüğü değerlendirilen helikopter, 2 ay süren arama çalışmalarında bulunamamıştı.

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Endonezya'da kaybolan askeri helikopterin enkazı 8 ay sonra bulundu
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