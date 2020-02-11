(Görüntülü) DIŞ- İsrail askeri aracı, Filistinlilerin aracına 'kasıtlı' çarptı 2 yaralı

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(Görüntülü) DIŞ- askeri aracı, Filistinlilerin aracına 'kasıtlı' çarptı 2 yaralı

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 11.2.2020 11:54 ABONE OL

DHA DIŞ- İsrail askeri aracı, Filistinlilerin aracına 'kasıtlı' çarptı 2 yaralı
Filistin, (DHA)- Filistin?de İsrail güvenlik güçlerine ait askeri araç, içerisinde 2 Filistinlinin bulunduğu sivil araca kasıtlı olarak çarptı. Kasıtlı kazada 2 kişi yaralandı. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, sosyal medyada yayınlandı.
Olay, Filistin?in Beytüllahim kentinde meydana geldi. İsrail güçlerine ait askeri araç, içerisinde Fadi Raed Qutaosh (27) ve Khaled Qutaosh?un (23) bulunduğu sivil araca kasıtlı olarak çarptı. Filistin Kızılay?ından yapılan açıklamada, kazada 2 Filistinli gencin yaralandığı belirtildi.

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