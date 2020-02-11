Mustafa Akıncı dürüst siyasetçi değil

HATAYLI'DAN

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın skandal ifadelerine sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar ile ortak basın toplantısı düzenledi.Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle: Biz seçim zamanları Türkiye'nin malzeme yapılmasına Batı'dan alışıktık. Hiçbir Kıbrıs Türk'ü bir gün Kıbrıs Cumhurbaşkanının Türkiye'yi malzeme yapacağını düşünmezdi. Ama bakıyoruz seçim zamanı Sayın Akıncı Türkiye'yi malzeme yapıyor. Biz Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği olmazsa olmaz diyoruz. KKTC içindeki iç siyasetten sorumlu bir insan değilim. Biz Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğini Rumlara karşı savunurken Hatay gibi bağlanmasına kadar gidecek kendi kendine soru sorup cevap veriyor. Bunlar KKTC ya da Türkiye'de konu mu oldu ki? Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle ne Türkiye'de ne de başka bir yerde çalışmadım. Bunları önümüzdeki günlerde de açıklayacağım. Daha önce de dürüst olmayan çok şeylerini gördüm. Maalesef Kıbrıs Türk halkına böyle dürüst olmayan bir siyasetçi yakışmıyor. Akıncı ne yapmak istiyor? Durup dururken neden Türkiye'ye saldırıyor bunları Kıbrıs Türk halkının iyi düşünmesi gerekiyor. Önümüzdeki süreçte bu konularla ilgili gerekli açıklamaları yapacağız.Slovenya Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar ise "Türkiye'nin göç yönetimi konusunda yürüttüğü başarılı süreci takdir ve saygıyla karşılıyoruz. Türkiye'yi önemli bir bölgesel aktör olarak görüyor, Türkiye ve AB arasındaki yakın iş birliğinin gelecekte de artarak sürmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 6 Şubat'ta İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda, Ada'da federal bir çözüme tez zamanda varılmadığı takdirde bölünmüşlüğün kalıcı hale geleceğini ifade etmişti.KKTC'de nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıklayan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Mustafa Akıncı'nın, oy devşirmeye çalıştığını savundu. Arıklı, "Sayın Akıncı'ya asla desteğimiz olmayacak. İkinci tura ben kalamasam bile Akıncı'nın karşısında kim varsa ona destek vereceğiz" dedi.Hatay'da AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına ortak basın toplantısıyla tepki gösterdi. Hatay Valiliğinin bahçesindeki toplantıda konuşan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti, CHP, MHP ve STK'lerin seçilmiş temsilcileri olarak bir arada olduklarını söyledi.KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya bir tepki de Hatay Dernekler Platformu'ndan geldi. Platform Sözcüsü Avukat Mehmet Denizoğlu, "Biz 150 bin Hataylı'yı temsil eden platform olarak kendisinin Türk halkından özür dilemesini istiyoruz" dedi. Hatay Cumhuriyeti'nin 1939'da referandumla Türkiye'ye bağlanmasını kabul eden Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in mezarında Kuran okutan platform, daha sonra Galatasaray Postanesi'nden Akıncı'ya Sökmen'in hayatını anlatan kitabı postaladılar.KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Suriye'deki Fransız mandasına bağlı Hatay Cumhuriyeti'nin 1939'da referandumla Türkiye'ye bağlanmasını kabul eden Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'e atıfta bulunarak, "İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım" ifadesini kullanmıştı.