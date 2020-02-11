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açıkladı... saldırısı sonrası 109 askeri...

'ın, askerlerinin konuşlandığı 'taki El Esed üssüne düzenlediği saldırının ardından Travmatik Beyin Hasarı (TBH) teşhisi konulan Amerikan askerlerinin sayısı 109'a yükseldi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 11.2.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 10:47 ABONE OL
Pentagon açıkladı... İran saldırısı sonrası 109 ABD askeri...

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, beyin hasarı teşhisi konulan 109 askerin tedavi altına alındığı bildirildi.

Ocak ayı sonunda beyin travması geçiren asker sayısı, 64 olarak açıklanmıştı.

ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi hava saldırısıyla öldürmesinin ardından, İran da 8 Ocak'ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı El-Esed ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

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İRAN SALDIRISI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle gerçekleştirilen saldırıya ABD'nin yanıt vermesi halinde, "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceğini açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu, tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.

Bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin de uyarıldığı açıklamada, "Her durumda İran'a karşı düşmanca ve saldırganca eylemlerin kaynağı hedef alınacaktır. İşledikleri suçta siyonist rejimi de suçlu ABD rejiminden ayrı tutmuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD halkına ise bölgedeki askerlerini daha fazla zarar görmemeleri için ülkelerine çağırmaları tavsiye edildi.

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Pentagon açıkladı... İran saldırısı sonrası 109 ABD askeri...
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