Rus savaş uçakları köyü bombaladı: 6’sı çocuk 30 ölü

SOÇİ'DEN

Rusya'ya ait savaş uçakları, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde yer alan batı kırsalındaki İbbin köyünü önceki gece yarısı bombardımana tuttu. Saldırıda 6'sı çocuk 30 sivil öldü.Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, olay yerinde arama-kurtarma çalışmalarını sürdürürken, saldırıda aralarında durumu ağır olanların da blunduğu 50'e yakın sivilini yaralandığı öğrenildi. Esad rejimi ve Rusya'nın önceki günkü saldırılarında da 17 sivil yaşamını yitirmişti.Esad rejimi saldırdıkça siviller İdlib kırsalında sıkışmaya devam ediyor. Rejim ve destekçilerinin yoğun bombardımanlarından kaçan siviller, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmeye devam ediyor. Sahadaki kaynaklardan alınan bilgilere göre İdlib'de yoğun çatışmalardan dolayı canlarını kurtarmak için yanlarına alabildikleri eşyalarla ve buldukları araçlarla göç eden Suriyelilerin sayısı 830 bini buldu. Türkiye, sınır bölgesinde güvenlik önlemlerini artırıyor.Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında Suriye'de 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturulmuştu. Fakat 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirildi.17 Eylül 2018'de varılan Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi.Suriye'de Esad rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanlara yardım ulaştırmaya çalışan gönüllüler El Cezire'ye bölgede yaşananları anlattı. Bir yardım görevlisi 'Durum o kadar vahim ki, 'Kıyamet günü' gibi. Saldırılar sivilleri hedef alıyor. Yüzbinler yollarda" dedi. DIŞ HABERLER