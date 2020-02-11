Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika: "Bosna Kasabı" Ratko Miladiç öldü

: "" Ratko Miladiç öldü

haberi: Hakkında Lahey 'nde açılan dava sonucu cezasına çarptırılan "" olarak bilinen Sırp general öldü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan  Dışişleri Bakanı  Başkanı 'un Ratko Mladiç'in ölümünü doğruladığını belirtti.

Giriş Tarihi: 11.2.2020 17:17 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 17:18 ABONE OL
Son dakika: Bosna Kasabı Ratko Miladiç öldü

Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi, Bosnalı Sırp General Ratko Mladiç'i soykırımdan, insanlığa karşı suç işlemekten ve Srebrenitsa katliamından suçlu bulmuş ve müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Bosna Hersek Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bisera Turkovic, Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Abdulqawi Ahmed Yusuf'un kendisine, "Bosna Kasabı" olarak bilinen 78 yaşındaki generalin öldüğünü doğruladığını kaydetti.

Sırp kasabı hayranına verilen ödüle tepkiler sürüyor! İsveçli Christiana Doctare'den Ödül Komistesi'ne tokat gibi ders

SIRP BASINI DA DUYURDU

Turkovic'in açıklamasından sonra Sırp basını da Mladiç'in ölümünü son dakika olarak duyurdu. Soykırımcı generalin Lahey'deki hapishanesinde can verdiği belirtildi.

Sırp kasabı hayranına verilen ödüle tepkiler sürüyor! İsveçli Christiana Doctare'den Ödül Komistesi'ne tokat gibi ders

KATLİAMCI GENERAL

12 Mart 1942'de Bosna Hersek'in bir köyünde dünyaya gelen Maldiç, 1992 yılında başlayan ve 3 yıl süren Bosna Savaşı'nda binlerce insanın öldürülmesinde, yüzlerce kadına tecavüz edilmesinde, yerleşim yerlerinin işgal edilip kullanılamaz hale getirilmesinde ve dini mekanların yok edilmesinde etkili rol oynamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: "Bosna Kasabı" Ratko Miladiç öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN