Son dakika: "Bosna Kasabı" Ratko Miladiç öldü

Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi, Bosnalı Sırp General Ratko Mladiç'i soykırımdan, insanlığa karşı suç işlemekten ve Srebrenitsa katliamından suçlu bulmuş ve müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Bosna Hersek Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bisera Turkovic, Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Abdulqawi Ahmed Yusuf'un kendisine, "Bosna Kasabı" olarak bilinen 78 yaşındaki generalin öldüğünü doğruladığını kaydetti.

SIRP BASINI DA DUYURDU

Turkovic'in açıklamasından sonra Sırp basını da Mladiç'in ölümünü son dakika olarak duyurdu. Soykırımcı generalin Lahey'deki hapishanesinde can verdiği belirtildi.

KATLİAMCI GENERAL

12 Mart 1942'de Bosna Hersek'in bir köyünde dünyaya gelen Maldiç, 1992 yılında başlayan ve 3 yıl süren Bosna Savaşı'nda binlerce insanın öldürülmesinde, yüzlerce kadına tecavüz edilmesinde, yerleşim yerlerinin işgal edilip kullanılamaz hale getirilmesinde ve dini mekanların yok edilmesinde etkili rol oynamıştı.