Son Dakika Haberi | Corona virüsü nedeniyle Çin en ölümcül gününü yaşıyor! DSÖ koronavirüs için özel ekip gönderdi

Corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri peş peşe gelirken, Çin, corona virüsünde kaynaklı en ölümcül gününü yaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uzmanları, Wuhan koronavirüs salgını kontrolüne ve ölümcül virüs ile mücadeleye yardımcı olmak için bugün Çin'e geldi. Çinli sağlık yetkilileri, Pazartesi günü Çin anakarasındaki virüsten 108 kişinin öldüğünü ve bu ölümlerin çoğunun salgının merkez üssü olan Hubei eyaletinde meydana geldiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Pekin'deki ekibin "en kısa sürede daha büyük bir uluslararası ekip kuracağını" söyledi.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN ÖZEL EKİP

Çin'deki DSÖ ekibine, vücudun Ebola'ya verdiği yanıtı araştıran, bulaşıcı hastalıklar kontrolü ve çocuk felci yok etme girişimlerini yöneten Bruce Aylward liderlik ediyor. Bu koronavirüs ekibinin Çin'e gelişi, DSÖ'nün küresel bir sağlık acil durumunun ilan edilmemesi ve sonrasında kırmızı alarm verilmesinin ardından kuruluşa olan tepkileri de azalttı.

Çin açısından ise bu ziyaret, virüsün ölümcül boyutlarını ilk fark eden ve halkı uyardıktan sonra devlet yetkilileri tarafından zorla susturulan Doktor Li Wenliang'ın ölümü sonrası ilk defa samimi bir şekilde yabancı sağlık uzmanlarına kapılarını açması nedeniyle önem arz ediyor.

İşte yaşanan son gelişmeler...