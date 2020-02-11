Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son Dakika Haberi | Corona virüsü nedeniyle Çin en ölümcül gününü yaşıyor! DSÖ koronavirüs için özel ekip gönderdi

Son Dakika Haberi | nedeniyle en ölümcül gününü yaşıyor! DSÖ için özel ekip gönderdi

Wuhan merkezli ölümcül yeni tip ile ilgili son dakika haberleri arka arkaya geliyor. Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin’de koronavirüsten 108 kişinin öldüğünü ve böylece Çin’deki toplam ölümün 1.016'ya ulaştığını söyledi. Çin anakarası dışında ve 'de iki kişi öldü. Yetkililer, Çin anakarasında yaklaşık 4.000 enfekte hastanın tedavi edildiği ve taburcu edildiğini söyledi ancak Çin, ortaya çıktığından bu yana en ölümcül gününü yaşıyor. 108 kişinin hayatını kaybettiği bu kara günde, Dünya Sağlık Örgütü tarafından görevlendirilen bir sağlık ekibi de Çin'e ulaştı. Corona virüsünün ne kadar ölümcül olduğu, DSÖ'nün yapacağı incelemeler sonrasında ortaya çıkacak. İşte Çin'den gelen son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 11.2.2020 12:18 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 12:21 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Corona virüsü nedeniyle Çin en ölümcül gününü yaşıyor! DSÖ koronavirüs için özel ekip gönderdi

Corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri peş peşe gelirken, , corona virüsünde kaynaklı en ölümcül gününü yaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uzmanları, Wuhan koronavirüs salgını kontrolüne ve ölümcül virüs ile mücadeleye yardımcı olmak için bugün Çin'e geldi. Çinli sağlık yetkilileri, Pazartesi günü Çin anakarasındaki virüsten 108 kişinin öldüğünü ve bu ölümlerin çoğunun salgının merkez üssü olan Hubei eyaletinde meydana geldiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Pekin'deki ekibin "en kısa sürede daha büyük bir uluslararası ekip kuracağını" söyledi.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN ÖZEL EKİP

Çin'deki DSÖ ekibine, vücudun Ebola'ya verdiği yanıtı araştıran, bulaşıcı hastalıklar kontrolü ve çocuk felci yok etme girişimlerini yöneten Bruce Aylward liderlik ediyor. Bu koronavirüs ekibinin Çin'e gelişi, DSÖ'nün küresel bir sağlık acil durumunun ilan edilmemesi ve sonrasında kırmızı alarm verilmesinin ardından kuruluşa olan tepkileri de azalttı.

Çin açısından ise bu ziyaret, virüsün ölümcül boyutlarını ilk fark eden ve halkı uyardıktan sonra devlet yetkilileri tarafından zorla susturulan Doktor Li Wenliang'ın ölümü sonrası ilk defa samimi bir şekilde yabancı sağlık uzmanlarına kapılarını açması nedeniyle önem arz ediyor.

İşte yaşanan son gelişmeler...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi | Corona virüsü nedeniyle Çin en ölümcül gününü yaşıyor! DSÖ koronavirüs için özel ekip gönderdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN