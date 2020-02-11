Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika haberi: İki kişi koronavirüsü testinde negatif sonuç vermişti… İki gün sonra virüs taşıdıkları ortaya çıktı

: İki kişi koronavirüsü testinde negatif sonuç vermişti… İki gün sonra virüs taşıdıkları ortaya çıktı

Dünyanın konuştuğu cruise gemisinden geldi. 'daki Diamond Princess kruvaziyer gemisinde binlerce kişi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Geçen haftadan bu yana karantinaya alınan gemide bulunan 135 kişiye virüs bulaştı. Virüs bulaşanlardan yirmi dördü Amerika’lı iş insanları ve turistlerden oluşuyor. Japonya, gemide bulunan yolcuları tek tek sağlık kontrolünden geçiriyor. Konu henüz gündemde sıcaklığını korurken, 2 gün önce, sağlık testine giren iki Japon , corona virüsü ile ilgili negatif sonuç vermişti. İki turistten dünyayı şaşkına çeviren ve virüsün gizlenme kabiliyetini gösteren son dakika haberi geldi. Corona virüsü testinde negatif sonuçlan iki turistin de virüs taşıdığı ortaya çıktı. Ancak yetkililer yaptığı açıklamada, iki Japon'un cruise gemisi ile bir ilgisi olmadığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 11.2.2020 13:22 ABONE OL
Son dakika haberi: İki kişi koronavirüsü testinde negatif sonuç vermişti… İki gün sonra virüs taşıdıkları ortaya çıktı

Dünya son bir haftadır, limanına yanaşan ancak daha sonra alınan kararla Japonya kıyılarına demirleyen Diamon Princess kruvaziye gemisinde yaşananları konuşuyor. İçinde şüpheli vakların bulunduğu gemi, Hong Kong'a uğradığından beri yanaşacak başka bir liman bulamıyor. Geminin sahibi olan şirket, geminin yarın Tayland'a yanaşacağını açıklamıştı. Ancak, Taylandlı yetkililer geminin yanaşmasına izin vermeyeceklerini söylediler.

Şirket yaptığı açıklamada, bu konu hakkında görüşme ve incelemelerin devam ettiğini, gerektiği takdirde tekrar bir basın açıklaması yapacaklarını duyurdu. Yapılan açıklamada "Bunun misafirlerimiz ve aileleri için kafa karıştırıcı olduğunu biliyoruz ve gösterdikleri sabrı çok takdir ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

İKİ TURİSTE VİRÜS BULAŞTI: İLK ÖNCE FARK EDEMEDİLER

Başlangıçta koronavirüs için negatif test sonucu veren iki Japon vatandaşına şimdi hastalık teşhisi konulduğu duyuruldu. Japonya şu ana kadar 163 vakayı doğruladı. Ancak son iki vakanın hikayesi oldukça ilginç...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: İki kişi koronavirüsü testinde negatif sonuç vermişti… İki gün sonra virüs taşıdıkları ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN