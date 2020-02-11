Son dakika haberi: İki kişi koronavirüsü testinde negatif sonuç vermişti… İki gün sonra virüs taşıdıkları ortaya çıktı

Dünya son bir haftadır, Japonya limanına yanaşan ancak daha sonra alınan kararla Japonya kıyılarına demirleyen Diamon Princess kruvaziye gemisinde yaşananları konuşuyor. İçinde şüpheli vakların bulunduğu gemi, Hong Kong'a uğradığından beri yanaşacak başka bir liman bulamıyor. Geminin sahibi olan şirket, geminin yarın Tayland'a yanaşacağını açıklamıştı. Ancak, Taylandlı yetkililer geminin yanaşmasına izin vermeyeceklerini söylediler.

Şirket yaptığı açıklamada, bu konu hakkında görüşme ve incelemelerin devam ettiğini, gerektiği takdirde tekrar bir basın açıklaması yapacaklarını duyurdu. Yapılan açıklamada "Bunun misafirlerimiz ve aileleri için kafa karıştırıcı olduğunu biliyoruz ve gösterdikleri sabrı çok takdir ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

İKİ TURİSTE VİRÜS BULAŞTI: İLK ÖNCE FARK EDEMEDİLER

Başlangıçta koronavirüs için negatif test sonucu veren iki Japon vatandaşına şimdi hastalık teşhisi konulduğu duyuruldu. Japonya şu ana kadar 163 vakayı doğruladı. Ancak son iki vakanın hikayesi oldukça ilginç...