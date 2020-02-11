Son dakika haberi: Kanalizasyondan sofraya böyle aktarıyorlar! Sosyal medyada ortaya çıktı, mide bulandıran görüntüler...

Çin'in Wuhan kentinde rastlanan ve kontrol edilemeden dünyanın dört bir yanına yayılan corona virüsü salgını hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilan ettiği salgında, ölü ve vaka sayıları giderek artış gösteriyor. Sadece son 24 saatte 108 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 478 yeni vaka tespit edildi. Bugüne kadar yeni tip koronavirüs salgını neticesinde hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1017'ye çıktı. Salgından doğrudan etkilenen 42 bin 638 kişi bulunurken, 188 binden fazla kişi gözlem altında.

ÇİN'DEN MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER

Çin'den gelen son dakika haberi ise, mide bulandırıyor! Çinlilerin kanalizasyondan çekerek tekrar tekrar kullandığı hayvansal atık yağlar nedeniyle gıda güvenliği endişeleri tavan yapmış durumda. Sosyal medyada yayılan görüntüler ise midesi hassas olanların kaldıramayacağı türden.

İşte, o fotoğraflar eşliğinde koronavirüs salgını hakkında son gelişmeler...