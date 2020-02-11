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haberi: Kanalizasyondan sofraya böyle aktarıyorlar! Sosyal medyada ortaya çıktı, mide bulandıran görüntüler...

Çin'de ortaya çıkan ve dünyadaki onlarca ülkeyi teyakkuza geçiren corona virüsü hakkında haberleri peş peşe geliyor. Wuhan merkezli başlayan salgın, kontrol edilemeden bir anda yayılmıştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise, yeni tip koronavirüs salgını hakkında uluslararası acil durum ilan etmişti. Corona virüsü hakkında son durum ise ürkütücü! Hayatını kaybedenlerin sayısı 1017'ye, salgından doğrudan etkilenenlerin sayısı ise 42 bin 638'e yükseldi. Sadece son 24 saat içerisinde 108 kişi hayata gözlerini yumdu. Gelen son dakika haberine göre, Çin'in insan sağlığını tehdit eden yemek pişirme teknikleri yeniden mercek altına alındı. Çinlilerin kanalizasyondan çekerek tekrar tekrar kullandığı hayvansal atık yağlar nedeni ile gıda güvenliği endişeleri en üst düzeye ulaştı. Sosyal medyada yayılan görüntüler, midesi hassas olan kişilerin kaldıramayacağı türden! İşte, koronavirüsü salgını hakkında son gelişmeler....

Giriş Tarihi: 11.2.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 10:10 ABONE OL
Son dakika haberi: Kanalizasyondan sofraya böyle aktarıyorlar! Sosyal medyada ortaya çıktı, mide bulandıran görüntüler...

Çin'in Wuhan kentinde rastlanan ve kontrol edilemeden dünyanın dört bir yanına yayılan corona virüsü salgını hakkında haberleri gelmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilan ettiği salgında, ölü ve vaka sayıları giderek artış gösteriyor. Sadece son 24 saatte 108 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 478 yeni vaka tespit edildi. Bugüne kadar yeni tip koronavirüs salgını neticesinde hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1017'ye çıktı. Salgından doğrudan etkilenen 42 bin 638 kişi bulunurken, 188 binden fazla kişi gözlem altında.

ÇİN'DEN MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER

Çin'den gelen son dakika haberi ise, mide bulandırıyor! Çinlilerin kanalizasyondan çekerek tekrar tekrar kullandığı hayvansal atık yağlar nedeniyle gıda güvenliği endişeleri tavan yapmış durumda. Sosyal medyada yayılan görüntüler ise midesi hassas olanların kaldıramayacağı türden.

İşte, o fotoğraflar eşliğinde koronavirüs salgını hakkında son gelişmeler...

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Son dakika haberi: Kanalizasyondan sofraya böyle aktarıyorlar! Sosyal medyada ortaya çıktı, mide bulandıran görüntüler...
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