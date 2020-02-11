Son Dakika Haberi | Polis: ‘Tecavüzün detayları anlatılamayacak derecede rahatsız edici’

Amerika Polisi'nin paylaştığı gözaltı dosyasında yer alan bilgilere göre, ABD Güney Carolina'da yer alan Dunlap Caddesi yakınlarındaki Looney'de yürüyüş yapıyordu. O sırada, bir ABD vatandaşı kadının yanına gelerek 25 dolar karşılığında ilişkiye girmeyi teklif etti. Bu teklifi kadının kabul etmemesi üzerine şüpheli şahıs kadını yakalarından tutarak kucağına aldı. Daha sonra, mağdur kadını arabasının koltuğuna atan şahıs, hızşa aracını sürmeye başladı.

KADIN, SALDIRGANIN EVİNDE DEHŞETİ YAŞADI

Saldırgan, kaçırdığı kadını ıssız bir bölgede yer alan bir eve getirdi. Eve geldiklerinde, elbiselerini zorla çıkardı ve cinsel tacizde bulunmaya başladı.

İşte olayla ilgili kan donduran detaylar...