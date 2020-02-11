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Haberi | Polis: ‘Tecavüzün detayları anlatılamayacak derecede rahatsız edici’

’dan kan donduran bir haberi geldi. İddiaya göre bir şahıs, yolda takip ettiği kadını zorla arabasına bindirerek ıssız bir mahalledeki boş eve götürdü. Evde defalarca tecavüz ederek kadına dehşeti yaşatan şahıs, daha sonra kaçarak kayıplara karıştı. Araca ilk bindirildiği andan itibaren dehşeti yaşayan kadın, olayın hemen ardından polise giderek şikayetçi oldu. Polis kayıtlarında, dehşetin boyutları ortaya çıktı. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 11.2.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 11:12 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Polis: ‘Tecavüzün detayları anlatılamayacak derecede rahatsız edici’

Amerika Polisi'nin paylaştığı gözaltı dosyasında yer alan bilgilere göre, ABD Güney Carolina'da yer alan Dunlap Caddesi yakınlarındaki Looney'de yürüyüş yapıyordu. O sırada, bir ABD vatandaşı kadının yanına gelerek 25 dolar karşılığında ilişkiye girmeyi teklif etti. Bu teklifi kadının kabul etmemesi üzerine şüpheli şahıs kadını yakalarından tutarak kucağına aldı. Daha sonra, mağdur kadını arabasının koltuğuna atan şahıs, hızşa aracını sürmeye başladı.

KADIN, SALDIRGANIN EVİNDE DEHŞETİ YAŞADI

Saldırgan, kaçırdığı kadını ıssız bir bölgede yer alan bir eve getirdi. Eve geldiklerinde, elbiselerini zorla çıkardı ve cinsel tacizde bulunmaya başladı.

İşte olayla ilgili kan donduran detaylar...

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Son Dakika Haberi | Polis: ‘Tecavüzün detayları anlatılamayacak derecede rahatsız edici’
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