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Son dakika: Milli Ordusu 'de Esad rejimine ait bir helikopteri düşürdü

'den gelen son dakika haberi... Milli Ordusu İdlib’in Serakib bölgesinde Esad rejimine ait bir helikopteri vurdu. Helikopterin düşme anları ise birçok noktadan kaydedildi. Helikopterin düşme anlarına ait görüntüler de yayınlandı. Bölgedeki gerginlik devam ediyor. İdlib'de dün 5 Mehmetçik, rejim tarafından yapılan hain saldırı sonrası şehit düşmüştü. Şehitlerin cenazeleri bugün memleketlerinde toprağa verildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 11.2.2020 13:11 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 13:31 ABONE OL
Son dakika: Suriye Milli Ordusu İdlib'de Esad rejimine ait bir helikopteri düşürdü

Suriye Milli Ordusu Suriye'nin İdlib kırsalında Esad rejimine ait bir helikopteri düşürdü. İdlib'deki kırsalında rejim güçleri ile Suriye Milli Ordusu arasındaki çatışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği açıklandı.

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İDLİB'DE NE OLMUŞTU?

İdlib'den dün çok acı haber gelmişti. Milli Savunma Bakanlığı'nda dün yapılan açıklamaya göre; İdlib'in kuzeyine yapılan alçak saldırıda 5 askerimizin şehit olmuştu, 5 askerimiz ise yaralanmıiştı. İdlib'de rejim güçleri tarafından yapılan alçak saldırıya Türkiye'den peş peşe sert açıklamalar gelmişti. Şehit olan 5 askerimizin cenazeleri bugün memleketlerinde yapıldı.

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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLELERİNE BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan topçu ve havan atışları sonucu şehit düşen askerlerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulundu.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, şehit askerler Fatih Saylak, Enes Alper, İbrahim Albayrak, İbrahim Halil Açıkgöz, Davut Özcan ile Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ceyhun Taş'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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Son dakika: Suriye Milli Ordusu İdlib'de Esad rejimine ait bir helikopteri düşürdü
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