Son dakika: Rusya'dan İdlib açıklaması: Durum endişe verici

Esad rejimine bağlı birlikler, Suriye'nin İdlib kentinde geçtiğimiz hafta Türk askerlerini top atışlarıyla vurmuş ve 7'si asker 1'i sivil personel 8 kişi şehit düşmüştü. Bu gelişmenin ardından bölgede gerilim artarken Rusya'dan Türkiye'ye heyet gelmişti.
Bu delegasyonun Ankara'daki temasları devam ederken, dün yine İdlib'de Esad tarafından Mehmetçik hedef alınmıştı. Saldırıda 5 asker şehit düşerken 5 asker de yaralanmıştı.
MOSKOVA YÖNETİMİNDEN YENİ AÇIKLAMA
İdlib'deki son duruma ilişkin açıklama yapan Kremlin ise, "Suriye'nin İdlib bölgesindeki durum endişe verici. Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma uygulanmak zorunda.