Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika: Rusya'dan İdlib açıklaması: Durum endişe verici

Son dakika: 'dan açıklaması: Durum endişe verici

Son dakika haberi: Kremlin'den yapılan açıklamada, 'deki durumun endişe verici olduğu ve ile arasındaki anlaşmanın uygulanmak zorunda olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 11.2.2020 12:58 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 13:07 ABONE OL
Son dakika: Rusya'dan İdlib açıklaması: Durum endişe verici
Kremlin'den yapılan açıklamada, İdlib'deki durumun endişe verici olduğu ve Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşmanın uygulanmak zorunda olduğu belirtildi.

Esad rejimine bağlı birlikler, Suriye'nin İdlib kentinde geçtiğimiz hafta Türk askerlerini top atışlarıyla vurmuş ve 7'si asker 1'i sivil personel 8 kişi şehit düşmüştü. Bu gelişmenin ardından bölgede gerilim artarken Rusya'dan Türkiye'ye heyet gelmişti.

Bu delegasyonun Ankara'daki temasları devam ederken, dün yine İdlib'de Esad tarafından Mehmetçik hedef alınmıştı. Saldırıda 5 asker şehit düşerken 5 asker de yaralanmıştı.

MOSKOVA YÖNETİMİNDEN YENİ AÇIKLAMA

İdlib'deki son duruma ilişkin açıklama yapan Kremlin ise, "Suriye'nin İdlib bölgesindeki durum endişe verici. Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma uygulanmak zorunda.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Rusya'dan İdlib açıklaması: Durum endişe verici
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN