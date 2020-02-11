Son dakika: Son dakika: Babasını öldüren çocuğun davasında savcıdan ilginç açıklama! 'Toplumsal farkındalık ile...'

Olay, geçen yıl 15 Eylül günü saat 15.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1071 Sokak'ta iki katlı gecekonduda meydana geldi. Turizm sektöründe çalışan Halil İbrahim B., bir yakını için bankadan kredi çekti. Kredi taksitlerinin ödenmemesi nedeniyle Hatice B., eşi Halil İbrahim B. ile tartışmaya başladı. Halil İbrahim B., 'Ödenmediyse ödenmesin, ben öderim' diyerek eşine tepki gösterdi. Bu sırada ikilinin tartıştığını gören oğulları S.B., babasına annesine kızmamasını söyledi. Bu kez S.B. ile Halil İbrahim B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B., mutfaktan aldığı bıçakla babasına saldırdı. Sol koltuk altından 3 kez bıçaklanan Halil İbrahim B., hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan S.B. ise tutuklandı.

'TOPLUMSAL FARKINDALIK ARTMIŞTIR'

Antalya Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan S.B., üçüncü kez hakim karşısına çıktı. 18 yaşından küçük olması nedeniyle kapalı yargılamanın yapıldığı duruşmaya tutuklu sanık S.B., annesi Hatice B., yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı Süleyman Sarı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada savcı, son yıllarda kadın ve çocuğun maruz kaldığı şiddete dikkat çekti. Olay anında maktulün kızı G.B.'nin ifadesinin hatırlatıldığı mütalaada, savcı şu tespitlerde bulundu: