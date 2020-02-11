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Son dakika: Son dakika: Babasını öldüren çocuğun davasında savcıdan ilginç açıklama! 'Toplumsal farkındalık ile...'

'da görülen baba cinayeti davası ile ilgili son dakika haberi geldi. Antalya'da annesi ve kardeşine şiddet uygulayan babasını öldüren S.B.'nin (16) yargılandığı duruşmada mütalaasını açıklayan Savcı Süleyman Sarı, “Toplumumuzda uzunca bir süredir kadına ve çocuklara karşı gerek kasten yaralama, gerekse de kasten öldürme eylemleri vuku bulsa da, bilhassa yazılı ve görsel basının yanı sıra sosyal medyanın etkisiyle sorunun daha çok gündeme getirilmesiyle toplumsal farkındalık artmıştır. Yasa koyucunun da bu hususta çeşitli kanuni düzenlemelerle sorunun önüne geçmeye çalıştığı görülmüştür. Çocuk eylemini bilinçsizce gerçekleştirmiştir. Yargıtay'ın ilgili kararlarında belirtildiği üzere, bu olayda da taksirle öldürmeden söz edilebilir" cümlesine yer verdi. Savcı Sarı, S.B. için 6 yıla kadar hapis cezası istedi.

Giriş Tarihi: 11.2.2020 13:41 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 13:45 ABONE OL
Son dakika: Son dakika: Babasını öldüren çocuğun davasında savcıdan ilginç açıklama! 'Toplumsal farkındalık ile...'

Olay, geçen yıl 15 Eylül günü saat 15.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1071 Sokak'ta iki katlı gecekonduda meydana geldi. Turizm sektöründe çalışan Halil İbrahim B., bir yakını için bankadan kredi çekti. Kredi taksitlerinin ödenmemesi nedeniyle Hatice B., eşi Halil İbrahim B. ile tartışmaya başladı. Halil İbrahim B., 'Ödenmediyse ödenmesin, ben öderim' diyerek eşine tepki gösterdi. Bu sırada ikilinin tartıştığını gören oğulları S.B., babasına annesine kızmamasını söyledi. Bu kez S.B. ile Halil İbrahim B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B., mutfaktan aldığı bıçakla babasına saldırdı. Sol koltuk altından 3 kez bıçaklanan Halil İbrahim B., hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan S.B. ise tutuklandı.

'TOPLUMSAL FARKINDALIK ARTMIŞTIR'

Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan S.B., üçüncü kez hakim karşısına çıktı. 18 yaşından küçük olması nedeniyle kapalı yargılamanın yapıldığı duruşmaya tutuklu sanık S.B., annesi Hatice B., yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı Süleyman Sarı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada savcı, son yıllarda kadın ve çocuğun maruz kaldığı şiddete dikkat çekti. Olay anında maktulün kızı G.B.'nin ifadesinin hatırlatıldığı mütalaada, savcı şu tespitlerde bulundu:

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Son dakika: Son dakika: Babasını öldüren çocuğun davasında savcıdan ilginç açıklama! 'Toplumsal farkındalık ile...'
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