Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika! Taylandlı General hüngür hüngür ağladı

Son dakika! Taylandlı General hüngür hüngür ağladı

'dan gelen son dakika haberi büyük yankı uyandırdı. Tayland geçtiğimiz cumartesi günü büyük bir şok yaşamıştı. Tayland ordusunda görevli bir asker 19 saat boyunca durdurulamadı ve 29 kişiyi öldürdü, 57 kişiyi de yaraladı.Tayland ordusu komutanı Apirat Kongsompong, salı günü bir asker tarafından gerçekleştirilen kanlı saldırı ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Generalin toplantı sırasında döktüğü gözyaşları ise gündem oldu.

Giriş Tarihi: 11.2.2020 11:20 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 11:23 ABONE OL
Son dakika! Taylandlı General hüngür hüngür ağladı

Bir asker katliam yaptı ülkeyi yasa boğdu. korkunç saldırının şokunu hala atlatamadı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! Taylandlı General hüngür hüngür ağladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN