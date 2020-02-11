Son dakika! Taylandlı General hüngür hüngür ağladı
Tayland'dan gelen son dakika haberi büyük yankı uyandırdı. Tayland geçtiğimiz cumartesi günü büyük bir şok yaşamıştı. Tayland ordusunda görevli bir asker 19 saat boyunca durdurulamadı ve 29 kişiyi öldürdü, 57 kişiyi de yaraladı.Tayland ordusu komutanı Apirat Kongsompong, salı günü bir asker tarafından gerçekleştirilen kanlı saldırı ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Generalin toplantı sırasında döktüğü gözyaşları ise gündem oldu.
Giriş Tarihi: 11.2.2020 11:20Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 11:23ABONE OL
Bir asker katliam yaptı ülkeyi yasa boğdu. Tayland korkunç saldırının şokunu hala atlatamadı.