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Son dakika: Osman Köse'yi şehit edenler için karar verildi

Erbil'den son dakika haberi: Irak'ta Erbil 2. Ceza Mahkemesi'nin, Osman Köse'yi şehit edenlerden 2'si için idam kararı aldığı bildirildi. Osman Köse, 17 Temmuz 2019'da Irak'ın Erbil kentindeki bir restoranda silahlı saldırıya uğrayarak şehit olmuştu. Köse'nin şehit edilmesi saldırısının planlayıcıları nefes kesen bir operasyonla vurulmuş, suikastı gerçekleştirenler de Erbil'de yakalanmışlardı. İşte son dakika gelişmesi ve duruşması görülen davaya ilişkin ayrıntılar...

AA Dünya
Giriş Tarihi: 11.2.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 10:24 ABONE OL
Son dakika: Türk diplomat Osman Köse'yi şehit edenler için karar verildi

Osman Köse'nin şehit edilmesi olayıyla ilglii yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan ve davaları başlayan katiller için karar verildi. Buna göre alçak saldırının failleri idam cezasına çarptırıldı. Haberi uluslararası ajanslar son dakika olarak duyurdu.

ERBİL'DE DURUŞMA YAPILDI

Erbil merkezli Rudaw'ın internet sitesinde yer alan son dakika haberine göre, şehit diplomat Osman Köse ve iki Irak vatandaşının öldürülmesi davası görüldü

site:sabah.com.tr osman köse ile ilgili görsel sonucu

İDAM CEZASI VERİLDİ.

Osman Köse'nin şehit edilmesi ile ilgili son dakika açıklamalarında bulunan Avukat Birzo Said, "Erbil 2. Ceza Mahkemesi, Türk diplomatın öldürüldüğü olaya ilişkin 6 kişiye ceza verdi. 2 kişi idam,1 kişi 1 yıl hapis, kalan 3 kişi 2'şer yıl hapis cezası aldı." ifadelerini kullandı.

17 TEMMUZ'DA ŞEHİT OLMUŞTU

Osman Köse, 17 Temmuz 2019 tarihinde Irak'ın Erbil kentindeki bir restoranda silahlı saldırıya uğrayarak şehit olmuştu.

site:sabah.com.tr osman köse ile ilgili görsel sonucu

KATİLLERİN BİR BÖLÜMÜ NEFES KESEN BİR OPERASYONLA VURULMUŞTU

Son dakika idam kararına kadar gelen davanın başlangıç sürecinde nefes kesen bir takip de vardı. Erbil'de konsolosluk görevlimiz Osman Köse'yi şehit eden Mazlum Dağ ile Muhammed Beşikçi cinayetin ardından tam 73 saatte yakalanmıştı.

TSK ve MİT Erbil suikastının planlayıcılarını vurdu

YERLERİNİ MİT TESPİT ETTİ

Saldırıyı azmettiren iki farklı araçtaki 5 teröristin yerlerini MİT tespit etti. İHA'lar tarafından araçların yerleri görüntülendi. TSK ise iki F-16 ile ayrı noktalardaki araçları eş zamanlı hava harekâtıyla vurdu. Teröristlerden 3'ü öldü, 2'si ağır yaralandı.

Cinayete ilişkin kalanlar da 2 kişi idam,1 kişi 1 yıl hapis, kalan 3 kişi 2'şer yıl hapis cezası ile hüküm giydi.

Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili flaş gelişme

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