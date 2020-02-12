Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Almanya’da her iki günde bir İslam karşıtı saldırı oluyor

’da her iki günde bir İslam karşıtı saldırı oluyor

Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
AVRUPA'DA hızla tırmanan İslam karşıtlığı Almanya'da kendini her iki günde bir saldırı olarak gün yüzüne çıkardı. Sol Parti, Federal Meclis'e İslam düşmanlığı saldırılarına ilişkin soru önergesi verdi. İçişleri Bakanlığı, geçen yıl Müslüman kuruluşları ile temsilciliklerine 184 saldırı yapıldığını açıkladı. Müslamanlar, Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi'ne sıklıkla başvuruyor. Özellikle aşırı sağcıların ve İslam düşmanlarının ilk hedefi haline gelen başörtülü kadınlar büyük tehdit altında. Murat TOSUN/BERLİN
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya’da her iki günde bir İslam karşıtı saldırı oluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN