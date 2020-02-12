Almanya’da her iki günde bir İslam karşıtı saldırı oluyor

BUGÜN NELER OLDU

AVRUPA'DA hızla tırmanan İslam karşıtlığı Almanya'da kendini her iki günde bir saldırı olarak gün yüzüne çıkardı. Sol Parti, Federal Meclis'e İslam düşmanlığı saldırılarına ilişkin soru önergesi verdi. İçişleri Bakanlığı, geçen yıl Müslüman kuruluşları ile temsilciliklerine 184 saldırı yapıldığını açıkladı. Müslamanlar, Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi'ne sıklıkla başvuruyor. Özellikle aşırı sağcıların ve İslam düşmanlarının ilk hedefi haline gelen başörtülü kadınlar büyük tehdit altında. Murat TOSUN/BERLİN