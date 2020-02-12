AP: Dünyadaki en büyük insanlık krizi yaşanıyor

KARAYOLUNDAN

Suriye'de Beşar Esad ve destekçilerinin sivillere yönelik saldırılarından dolayı 2011'den bu yana dünyanın en büyük 'yerinden edilme krizi' yaşanıyor. Ancak dünya bu vahşeti seyretmeye devam ediyor. Türkiye ise krizin en başından bu yana olduğu gibi bir kez daha Suriyeli mazlumların yanında duran tek ülke oluyor. ABD merkezli AP ajansı da bölgede yaşanan insanlık krizini aktardı."1 Aralık'tan bu yana İdlib ve Halep'teki çatışma bölgelerinden 700 bin sivil yerlerinden edildi. Bu kişilerin yarısından fazlası çocuklar. Okullar durdu. 26 sağlık merkezi, ki bunlar bulaşıcı hastalıklarla mücadele eden yerlerdi, kapandı. Yeni salgın hastalıklar kapıda. 53 sağlık merkezi işlemiyor. Bunlardan 3'ü bombaların hedefi oldu. 370'den fazla sivil öldü..." denilen haberde Suriye savaşından bu yana muhtaçlara ev ayarlayan ancak şimdi kendisinin de bir barınağa ihtiyacı olduğu kaydedilen Maad al-Khalaf'ın "Çadır bile bulamıyoruz" sözlerine yer verildi. AP'ye konuşan BM yetkilisi Mohammed al-Shami de "Kaynak eksikliğinden dolayı bu hiç şüphesiz dünyadaki en büyük insanlık krizi" dedi. Haberde ayrıca Rusya'nın hava saldırılarında hastanelerin bile hedef olduğu ancak Moskova'nın bu iddiaları reddettiği bilgisine yer verildi. Esad rejimi ve destekçisi Rusya'nın saldırıları sonucu son 4 günde 27 bin sivil daha Türkiye sınırına kaçtı. Ocak 2019'dan beri göç edenlerin sayısı ise 1 milyon 767 bine ulaştı.BİRLEŞMIŞ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), İdlib'de, rejim ve destekçilerinin saldırıları sonucu yerinden edilen sivillerin dondurucu soğuğa karşı acil barınak ve korumaya ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Sözcü Andrej Mahecic, insani krizin gittikçe vahim bir hal aldığına işaret ederek, "devasa" sayıda sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.KREMLIN Sözcüsü Dmitriy Peskov, İdlib'deki durumdan ötürü endişe duyduklarını belirterek, İdlib'de rejim güçlerine ve Rus askeri tesislerine "terör saldırılarının" devam ettiğini savundu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki son durumla ilgili ABD ile temas halinde olduklarını bildirdi.ABD'NIN Ankara Büyükelçiliği, Suriye'de derhal ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunuldu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Esad rejimi ve Rusya'yı İblib'deki saldırılarını durdurmaya çağırdı. Şehit Türk askerleri için başsağlığı dileğinde bulunan Pompeo, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i Ankara'ya gönderdiğini söyledi. Pompeo, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" dedi. Jeffrey ise Ankara'da yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz" dedi. AANATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg "İdlib'deki saldırıları kınıyor, rejim ve Rusya'ya acilen saldırıları durdurma çağrısında bulunuyorum" dedi. Öte yandan NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları gelişmeleri görüşmek için toplanacak.NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları toplantısına katılacak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Esad rejiminin saldırılarını durdurması için NATO, Avrupa ve dünyanın ciddi ve somut destek sağlaması gerektiğini belirtti. Akar, "Rejim unsurlarının M5 karayolundan derhal geri çekilmesini istedik. Biz defalarca askerlerimizi gözlem noktalarından çekmeyeceğimizi söyledik. Görevlerine devam edecekler" dedi.