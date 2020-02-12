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Dünyanın konuştuğu haberinde yeni görüntüler! Kurbanlarını sıcak suda kaynatarak haşlıyor!

Guiso isimli işkence yöntemini uygulayan çetesinin bir kenti savaş alanına çevirdikleri görüntüler unutulmamışken yeni gelen kayıtları şoke etkisi yarattı. Yapılan işkence yöntemleri arasında kurbanlarını sıcak suda kaynatarak haşlamak yer alırken bir başka yöntem olarak da petrol varillerine koyup canlı canlı yakmak yer alıyor. Dünyanın en suçlusu olarak bilinen El Chapo çetesi Amerika Birleşik Devletleri'nde hapiste olsa da karteli yeniden dünyanın gündemine oturdu. Geçtiğimiz yıl eşi benzeri olmayan bir savaşa imza atmış, babası ABD'ye iade edilince 'daki Sinaloa kartelinin başına geçmişti. Kartelin başına geçen oğlu Ovidio Guzman Lopez'in etrafını polisler sarmış ve gözaltına alınmasıyla Culiacan kenti savaş alanına dönmüştü. Polis ekipleriyle şehir merkezinde savaşan çetenin tüyler ürperten işkence görüntüleri ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 12.2.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 15:13 ABONE OL
Dünyanın konuştuğu son dakika haberinde yeni görüntüler! Kurbanlarını sıcak suda kaynatarak haşlıyor!

Bir kenti savaş alanına çevirdikleri görüntüler unutulmamışken yeni vahşet kayıtlarının ortaya çıktığı çete hakkında haberi geldi. Guiso isimli işkence yöntemini kullanan çetesi kurbanlarını sıcak suda kaynatarak haşlıyor. Bazılarını ise petrol varillerine koyup canlı canlı yakıyor. Bir başka söylenti ise bebeklerini mikrodalga fırında yakıyor ve rakiplerinin göğsünü kesip kalbini çıkarıyor. Öte yandan 2010 yılında yayınlanan bir video görüntüsünde; El Chapo'nun motorlu testere ile bir rakibinin başını kestiği ve ardından yüzünün derisini futbol topuna diktiği görüntüleri çok ses getirdi. İşte tüyler ürperten çete hakkında gelen son dakika görüntüler!

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Dünyanın konuştuğu son dakika haberinde yeni görüntüler! Kurbanlarını sıcak suda kaynatarak haşlıyor!
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