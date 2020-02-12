Dünyanın konuştuğu son dakika haberinde yeni görüntüler! Kurbanlarını sıcak suda kaynatarak haşlıyor!

Bir kenti savaş alanına çevirdikleri görüntüler unutulmamışken yeni vahşet kayıtlarının ortaya çıktığı çete hakkında son dakika haberi geldi. Guiso isimli işkence yöntemini kullanan El Chapo çetesi kurbanlarını sıcak suda kaynatarak haşlıyor. Bazılarını ise petrol varillerine koyup canlı canlı yakıyor. Bir başka söylenti ise bebeklerini mikrodalga fırında yakıyor ve rakiplerinin göğsünü kesip kalbini çıkarıyor. Öte yandan 2010 yılında yayınlanan bir video görüntüsünde; El Chapo'nun motorlu testere ile bir rakibinin başını kestiği ve ardından yüzünün derisini futbol topuna diktiği görüntüleri çok ses getirdi. İşte tüyler ürperten çete hakkında gelen son dakika görüntüler!