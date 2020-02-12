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’de Türk diplomatı şehit edenlere idam

Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
Erbil’de Türk diplomatı şehit edenlere idam
Irak'ta Erbil 2. Ceza Mahkemesi, Türk diplomat Osman Köse'yi şehit edenlerden 2'si için idam kararı aldı. Erbil merkezli Rudaw'ın haberine göre, şehit Köse ve iki Irak vatandaşının öldürülmesi davası görüldü. Avukat Birzo Said, "Mahkeme, olaya ilişkin 6 kişiye ceza verdi. 2 kişi idam, 1 kişi 1 yıl hapis, kalan 3 kişi 2'şer yıl hapis cezası aldı" dedi. Köse, 17 Temmuz 2019'da restoranda silahlı saldırıya uğrayarak şehit olmuştu. Köse'yi şehit edenlerden birinin HDP'li vekil Dersim Dağ'ın ağabeyi Mazlum Dağ olduğu ortaya çıkmış, saldırıyı terör örgütü PKK'lı Mazlum Dağ ile birlikte 6 kişinin gerçekleştirdiği açıklanmıştı.
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Erbil’de Türk diplomatı şehit edenlere idam
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