Guaido Venezuela’ya döndü! Havalimanında büyük şok

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif milletvekili Juan Guaido, yurt dışına çıkış yasağına rağmen 19 Ocak'ta ayrıldığı ülkeye dönüşünde tepkilerle karşılaştı.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) söz konusu kararına rağmen ülke dışına ikinci kez çıktıktan sonra Kolombiya'da düzenlenen Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı'na katılan, ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve ABD'yi ziyaret eden Guaido, başkent Caracas'ın kuzeyindeki Maiquetia Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na geldi.