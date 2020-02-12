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Guaido ’ya döndü! Havalimanında büyük şok

'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif milletvekili Juan Guaido, yurt dışına çıkış yasağına rağmen 19 Ocak'ta ayrıldığı ülkeye dönüşünde tepkilerle karşılaştı. Guaido'nun üzerine bir kadın çerez ve su atarken, çevredeki grubun "vatan haini" diye bağırdığı duyuldu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 12.2.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 09:58 ABONE OL
Guaido Venezuela’ya döndü! Havalimanında büyük şok

'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif milletvekili Juan Guaido, yurt dışına çıkış yasağına rağmen 19 Ocak'ta ayrıldığı ülkeye dönüşünde tepkilerle karşılaştı.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) söz konusu kararına rağmen ülke dışına ikinci kez çıktıktan sonra Kolombiya'da düzenlenen Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı'na katılan, ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve ABD'yi ziyaret eden Guaido, başkent Caracas'ın kuzeyindeki Maiquetia Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na geldi.

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Guaido Venezuela’ya döndü! Havalimanında büyük şok
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