Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde silahlı gruplar çatıştı: 10 ölü

KDC Polisi'nin Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre, dün gece Özgür ve Bağımsız Kongo Yurttaşlar İttifakı (APCLS) üyeleri, Nduma Yeni Kongo Korunması (NDCR) adlı örgüte ait kampa saldırdı.

Bir NDCR lideri, 6 kadın ve 3 çocuğu öldüren APCLS militanları ayrıca kampı ateşe verdi.

APCLS üyeleri, KDC ordusu ve yönetimini NDCR'ye silah, mühimmat ve istihbarat sağlamakla suçluyor.

Ordu yetkilileri, silahlı gruplar arasındaki çatışmaların genellikle çıkar nedeniyle çıktığını belirterek, iddiaları reddediyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırlarının bulunduğu doğusu, 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.