Korona virüsü ile ilgili son dakika haberi | Büyük skandal: Virüslü kadını tahliye ettiler, virüs olmadığı halde gemiyi karantinaya aldılar

Çin, Corona virüsü nedeniyle dün en ölümcül gününü yaşadı. 108 kişi birden bu virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Coronavirüs vakalarının büyük çoğunluğu Çin anakarasında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a göre, Çin'de bildirilen 42.708 corona virüsü vakası var ve ölüm sayısı sadece Çin'de 1.017'yi aştı. Facianın boyutları bununla da sınırlı değil. Virüsün merkezi Wuhan'dan tahliye edilen ABD vatandaşlarından bazılarının, geçtiğimiz hafta yanlışlıkla tahliye edildiği ortaya çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, korona virüsü vaklarının Çin'in hangi bölgelerinde olduğunu gösteren bir harita: