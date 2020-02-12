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Korona virüsü ile ilgili son dakika haberi | Büyük skandal: Virüslü kadını tahliye ettiler, virüs olmadığı halde gemiyi karantinaya aldılar

Koronavirüs ile ilgili dehşet verici bir son dakika haberi geldi. Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsü ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere geniş bir ekibi ’e göndermişti. Buradaki çalışmalar devam ederken, DSÖ, bu ölümcül corona virüsünün resmi ismini de açıkladı. Tüm bu gelişmelerin yanında, skandal haberler de peş peşe geliyor. ABD tarafından karantina altına alınan korona virüsü şüphesi bulunan 4 hasta tahliye edildi. Öte yandan aşk gemisi olarak adlandırılan cruise gemilerinden bir tanesinin de, virüs şüphesi olmadığı halde karantinaya alındığı bildirildi. İşte corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri…

Giriş Tarihi: 12.2.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 09:38 ABONE OL
Korona virüsü ile ilgili son dakika haberi | Büyük skandal: Virüslü kadını tahliye ettiler, virüs olmadığı halde gemiyi karantinaya aldılar

, Corona virüsü nedeniyle dün en ölümcül gününü yaşadı. 108 kişi birden bu virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Coronavirüs vakalarının büyük çoğunluğu Çin anakarasında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a göre, Çin'de bildirilen 42.708 corona virüsü vakası var ve ölüm sayısı sadece Çin'de 1.017'yi aştı. Facianın boyutları bununla da sınırlı değil. Virüsün merkezi Wuhan'dan tahliye edilen ABD vatandaşlarından bazılarının, geçtiğimiz hafta yanlışlıkla tahliye edildiği ortaya çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, korona virüsü vaklarının Çin'in hangi bölgelerinde olduğunu gösteren bir harita:

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Korona virüsü ile ilgili son dakika haberi | Büyük skandal: Virüslü kadını tahliye ettiler, virüs olmadığı halde gemiyi karantinaya aldılar
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