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Libya Başbakanı Serrac'dan "'in Berlin Konferansı kararlarına uyması" için uluslararası topluma çağrı

UMH Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile başkent Trablus'ta bir araya geldi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 12.2.2020 19:38 ABONE OL
Libya Başbakanı Serrac'dan Hafter'in Berlin Konferansı kararlarına uyması için uluslararası topluma çağrı

Görüşmede, Hafter milislerinin petrol sahalarını kapatması ve bunun yıkıcı etkisiyle mücadele yollarının yanı sıra yasa dışı göçü önlemeye yönelik ortak koordinasyon konusu ele alındı.

Libya Başbakanı Serrac, görüşmede, "Olumsuz dış müdahaleleri durdurmak ve saldırgan tarafın (Hafter milisleri) Berlin Konferansı sonuçlarına uymasını sağlamak için uluslararası toplumun güçlü bir duruş sergilemesi gerekiyor. Bu sağlam duruş olmazsa silah akışı ve ihlaller devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio da ülkesinin UMH'ye desteğini yineleyip Libya halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Di Maio, İtalya'nın Berlin Konferansı kararlarına ve Libya krizini çözme yönündeki siyasi sürece tam destek verdiğini kaydetti.

Libya'daki taraflar ve uluslararası toplumun katılımıyla 19 Ocak'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Libya konulu konferansta ateşkes ve diyalog çağrısı yapılmıştı.

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Libya Başbakanı Serrac'dan "Hafter'in Berlin Konferansı kararlarına uyması" için uluslararası topluma çağrı
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