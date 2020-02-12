Modern zaman düellosuna müebbet hapis

İngiltere'nin başkenti Londra'da görülen davada Haziran 2019'da yaşanan modern zaman düellosu konu oldu. Mahkeme kayıtlarına göre 35 yaşındaki Asta Juskauskiene, bir kız çocuğu sahibi olduğu 42 yaşındaki kocası Giedruis Juskauskas'ı internetten tanıştığı, Litvanya'da tecavüzden mahkûm olmuş 25 yaşındaki Mantas Kvedaras için terk etti. Ancak her iki erkek de Asta Juskauskiene'yi bırakmak istemedi. Bunun üzerine Litvanya asıllı kadın, kendisi için savaşan iki erkeğin düello yapmasını istedi. Düelloyu Londra'da uyuşturucu satılan tünelde organize eden genç kadının cinayetten sorumlu olduğunu belirten Londralı savcı Hugh Davies, "Görgü tanıklarına göre herkes düellonun uyuşturucu için olduğunu sanmış" dedi.Kocası Giedruis Juskauskas (ÖLDÜ) - Asta Juskauskiene - Sevgilisi Mantas Kvedaras (TUTUKLANDI)Olay yerine sarhoş ve silahsız gelen Juskauskas'ın genç sevgili tarafından birkaç dakika içinde bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi. Eski mahkûmun Juskauskas'ı çoğu boynundan olmak üzere 35 yerinden bıçakladığı ve ölümün gerçekleşmesinin ardından Justaustiene ile Kvedaras'ın kutlama yapmak üzere pizzacıya gittikleri anlaşıldı. Davada savcı üç çocuk annesi kadının ömür boyu hapse mahkûm edilmesini isterken, hakim bu isteği onayladı. Juskauskiene ve Kvedaras'ın ömür boyu hapse mahkûm edildiği, ikilinin en az 22 yıl cezaevinde kalacakları belirtildi.

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