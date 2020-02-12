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Savunma Bakanları Toplantısı başladı

üyesi 29 ülkenin savunma bakanlarını 2 günlüğüne 'de bir araya getiren NATO Savunma Bakanları Toplantısı başladı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 12.2.2020 18:34 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 18:38 ABONE OL
NATO Savunma Bakanları Toplantısı başladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Harekat ve Misyonlar" konulu ilk oturumda, NATO'nun Irak ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika'daki güvenlik durumuna katkı sağlamak için neler yapılabileceğine odaklanacaklarını söyledi.

NATO'nun halihazırda Orta Doğu'da bulunduğuna dikkati çeken Stoltenberg, ittifakın terörle mücadele konusunda önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Jens Stoltenberg, NATO'nun bölgede Ürdün ve Tunus gibi ortaklarla da yakın ilişkiler yürüttüğünü vurgulayarak, "NATO'nun Orta Doğu'da daha fazlasını yapmaya ve kazanımlarını korumaya ilişkin kapasitesi var." diye konuştu.

Savunma Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil ediyor. Akar, toplantı kapsamında oturumlara katılmanın yanı sıra mevkidaşlarıyla da ikili görüşmeler yapıyor.

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NATO Savunma Bakanları Toplantısı başladı
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