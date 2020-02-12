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'da 20 bin kişi korona virüsü nedeniyle doktor gözetiminde

’den başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden korona virüsü nedeniyle ’da 6 bini Çin vatandaşı olmak üzere 20 bin kişinin doktor gözetiminde olduğu açıklandı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 12.2.2020 16:21 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 16:27 ABONE OL
Rusya'da 20 bin kişi korona virüsü nedeniyle doktor gözetiminde

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan, birçok kişinin ölümüne sebep olan ve birçok ülkeye yayılmaya devam eden korona virüsü Rusya'da da tehdit oluşturmaya devam ediyor. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rus basınına yaptığı açıklamada şu an 20 bin kişinin korona virüsü taşıdığı şüphesiyle doktor gözetiminde olduğunu açıkladı. Popova, 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren Rusya'da 769 kişinin korona virüsü nedeniyle hastaneye yatırılarak tedavi altına alındığını, bunlardan 97'sine grip, 121'ine grip dışı teşhisler, geri kalanlara ise üst yolunum enfeksiyonu teşhisi konulduğunu söyledi. Şu an ülkede 20 bin kişinin şüpheli durumda olduğuna dikkat çeken Popova bunlardan 6 bininin Çin vatandaşı olduğunu, geri kalan 14 bin kişinin Rus vatandaşı olduğunu ifade etti.

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Rusya'da 20 bin kişi korona virüsü nedeniyle doktor gözetiminde
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