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Son dakika: ABD heyetinden " müttefiki 'nin yanındayız" mesajı!

ABD'nin James Jeffrey ve beraberindeki heyet, temaslarda bulundu. Diplomatik kaynaklardan edinilen son dakika habere göre; Jeffrey ve beraberindeki heyetin ile yaptığı görüşmede, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, şehit olan Türk askerleri için ABD hükümetinin taziye dileklerini iletti ve ABD'nin müttefiki 'nin yanında olduğunu tekrarladı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 12.2.2020 14:44 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 15:06 ABONE OL
Son dakika: ABD heyetinden NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız mesajı!

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakanlığındaki temaslarında, ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'nin yanında olduğunu vurguladı.

ABD heyetinden "NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız" mesajı | Video

TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ MESAJI!

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Jeffrey ve beraberindeki heyetin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile yaptığı görüşmede, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, şehit olan Türk askerleri için ABD hükümetinin taziye dileklerini iletti ve ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'nin yanında olduğunu tekrarladı.

Bakan Yardımcısı Büyükelçi Önal da İdlib'de sahada giderek kötüleşen durum ve son gelişmeler hakkında ABD heyetine bilgi verdi ve Türkiye'nin, İdlib'de Astana ve Soçi kapsamında varılan mutabakatların uygulanmasına atfettiği önemi vurguladı.

ULUSLARARASI TOPLUMUN AKTİF ROL OYNAMASI GEREKİYOR

Görüşmede, sahadaki insani durum ve siyasi süreç gibi Suriye sorununun diğer boyutları ele alındı. Bu alanlarda uluslararası toplumun aktif rol oynaması gerektiğinin altı çizildi.

Resmi temaslarda bulunmak için Ankara'ya gelen Jeffrey ve heyetinin Dışişleri Bakanlığındaki görüşmeleri, yaklaşık 1,5 saat sürmüştü.

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Son dakika: ABD heyetinden "NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız" mesajı!
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